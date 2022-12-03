В Черняховске прошли соревнования на Кубок командующего Балтийским флотом

Военные по-прежнему должны быть сильными мужчинами. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В Черняховске, на базе ракетного соединения армейского корпуса Балтфлота прошел турнир по гиревому спорту памяти кавалера ордена Мужества полковника Андрея Зекунова.

Кубок командующего БФ оспаривали около 70 спортсменов в составе 10 команд. Мужчины соревновались в весовых категориях до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 килограммов. Примечательно, что в этом году состязались и женщины-гиревики, которых разделили на две весовые категории.

В итоге сильнейшими в прямом и переносном смысле этого слова оказались хозяева - военнослужащие команды «Искандер». Второй стала армейская сборная команда «Рать», третье место – у спортсменов «Шторма», представляющего морскую пехоту.

Звание абсолютного чемпиона завоевал военнослужащий ракетного соединения армейского корпуса БФ, сделавший 212 рывков 32-килограммовой гири!