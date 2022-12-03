Построенный для Балтфлота многоцелевой корабль заканчивает испытания

Новейший малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Буян-М», построенный для Балтийского флота, выполнил зенитные ракетные стрельбы по воздушной цели из корабельного комплекса управляемого вооружения «Гибка», а также артиллерийские стрельбы из универсальной корабельной установки А-190.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в качестве воздушных мишеней использовались светящаяся авиационная бомба САБ-250, которую сбросил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации флота. Выглядела цель как гирлянда со светящимися элементами. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно.

МРК «Град» является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». В ближайшее его время экипажу предстоит отработать комплекс по противоподводно-диверсионной обороне с применением специальных корабельных средств. После завершения испытаний в морских полигонах и ревизии корабля на нем будет поднят Военно-морской флаг и МРК войдет в состав флота.