В Светлогорске прошел областной фестиваль творчества инвалидов

Торжественное мероприятие состоялось 1 декабря в преддверии Международного дня инвалидов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сцене «Янтарь-холла» выступили коллективы и сольные исполнители – участники и победители областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».

- Как никогда фестиваль собрал в этом году много талантливых людей, которые занимаются изобразительным искусством, пишут и читают стихи, поют и танцуют. И всем им есть, что рассказать о жизни. Низкий поклон вам за стремление и преодоление. Искренние слова благодарности – и тем организациям, которые объединяют людей с инвалидностью, поддерживают их и помогают раскрыть неограниченные возможности, – обратился к гостям праздника заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.

Кроме того, 1 декабря прошло награждение победителей конкурса «Преодоление». Дипломы министерства соцполитики за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, искусства, народного творчества и профессионального мастерства получили шесть человек.

Также в рамках фестиваля чествовали победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Три человека, занявшие призовые места по основным компетенциям, получили дипломы и денежные сертификаты, которые можно использовать на оплату дополнительного образования или покупку технических средств реабилитации (ТСР). Еще пять победителей «Абилимпикса» по дополнительным компетенциям станут участниками проекта «Больше, чем путешествие».

Сегодня в Калининградской области проживают более 60 тысяч жителей с инвалидностью. Для этой категории граждан работают 65 учреждений, в том числе 27 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Развитая система социального обслуживания позволяет предоставлять различные формы соцуслуг.