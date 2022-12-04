Зависимость от телефонов и интернета признали 45% калининградцев

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Опрос калининградцев провел сервис SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения. Как оказалось, признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% калининградцев.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии рассказали 56%. Среди опрошенных калининградцев старше 45 лет в такой зависимости признались только 34%.

Почти каждый второй (45%) житель региона периодически сознательно отказывается от использования смартфона и выхода во всемирную сеть.

«Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — поделились опытом респонденты.

Остальные 55% отказываться от цифровых благ цивилизации не хотят. Одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что проводят в интернете мало времени.