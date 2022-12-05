Исследование: Калининградская область находится на 1-м месте в России по количеству случаев гостинга

С гостингом (резким прекращением каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин) со стороны работодателей сталкивались 69% калининградцев. К такому выводу в ходе опроса пришла служба исследований hh.ru.

Исследование показало, что 34% соискателей из Калининградской области сталкивались с тем, что потенциальный работодатель пропадал после проведенного собеседования, не дав обратной связи. Еще 28% местных соискателей не смогли связаться с работодателем после того, как компания позвала на собеседования. 6% потеряли контакт с работодателем несмотря на то, что компания уже выставила оффер, то есть предложила работу, но без объяснения причин больше не стала общаться с кандидатом.

Итого 69% местных жителей сталкивались с гостингом на рынке труда – это самый высокий показатель по стране. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Новосибирская область и Приморский край (по 63% в каждом регионе).