Трое калининградцев сбежали из кафе, не оплатив счет в 6 тысяч

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали посетителей кафе, которые не оплатили счет и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в кафе на улице Леонова. Трое молодых людей, отобедав на 6000 рублей, спешно покинули заведение, не оплатив счет.

В ходе розыска подозреваемых по полученным приметам сотрудники Росгвардии обратили внимание на компанию парней, схожих по описанию с правонарушителями. При виде патрульного автомобиля молодые люди предприняли попытку скрыться, одного из них удалось задержать.

В отделе полиции 18-летний калининградец сознался в содеянном и назвал имена приятелей по застолью.