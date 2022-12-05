Калининградка погасила долг по кредиту после ареста квартиры

. Фото: Служба судебных приставов

В Советске судебные приставы заставили местную жительницу погасить долг по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала банку 290 тысяч рублей, поэтому финансовая организация потребовала обратить взыскание на залоговое имущество — квартиру.

Судебный пристав арестовала жилое помещение и передала недвижимость на реализацию. Узнав, что квартира выставлена на торги, владелица изыскала возможность для полного погашения задолженности. После этого все ограничения с квартиры советчанки были сняты.