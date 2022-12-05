В Калининграде экс-таможенника подозревают в особо крупном мошенничестве

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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областной таможни. 25-летнего мужчину подозревают в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, летом таможенник сообщил местному жителю, что может организовать ввоз на территорию Калининградской области компьютерных комплектующих без уплаты таможенных пошли. И предложил распространить эту информацию среди знакомых.
В результате его знакомый получил от не менее 20-ти лиц деньги в общей сумме 1,75 млн рублей, которые впоследствии передал таможеннику. Оперативник же, в свою очередь, распорядился деньгами по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.