В Калининграде отремонтируют памятный знак «Часовые пояса» на ул. Шевченко

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В Калининграде на 2023 год запланирован ремонт памятного знака «Часовые пояса» на улице Шевченко. Обновление композиции стоит отдельным пунктом в проекте муниципальной программы по формированию современной городской среды в Калининграде на 2023 год и плановый период 2024-25 гг.

Об этом на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству сказал глава комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

- Общий объем средств программы составляет на 2023 год 2,4 млрд рублей, на 2024-й – 2,3 млрд рублей, на 2025-й – 1,8 млрд рублей, - сказал Александр Запивалов.

По его словам, средства пойдут на содержание территорий общего пользования, озеленение, освещение, архитектурную подсветку зданий, организацию стоков ливневых вод и т. д.

В числе прочих мероприятий Александр Запивалов назвал благоустройство дворов, сквера на улице Алданской, у Дома искусств, продолжение реконструкции улицы Соммера и благоустройство других территорий Калининграда.