В Светлогорске появилось граффити «Русская Аленушка»

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске на трансформаторной будке на Калининградском проспекте появилось граффити «Русская Аленушка». Авторы изображения – уличные художники Грачик и Маргарита Гущян.

Как рассказали в администрации муниципалитета, художники «вдохнули новую жизнь в невзрачную подстанцию, изобразив современную русскую Аленушку с хохломским платочком».

Эта картина – часть стрит-арт-проекта «Творцы русского наследия».

«Наш округ – единственный в области, где будут размещены арт-объекты, направленные на укрепление народных традиций, русской культуры. Ни в одном муниципалитете региона ничего подобного нет. «Изюминка» проекта в том, что художники сочетают русское народное творчество с современным арт-искусством», - рассказали в администрации Светлогорска.

Кто станет героем следующих уличных картин – неизвестно. Отмечается, что каждый новый объект будет выполнен в разных техниках. Но он обязательно будет содержать в себе различные исконно русские вещи: дымковскую игрушку, гжель, хохлому и так далее.