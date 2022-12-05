Как будут работать пункты вакцинации в Калининграде на этой неделе

. Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве рассказали, где можно привиться от коронавируса на этой неделе в Калининграде.

С 5 по 11 декабря пункты вакцинации будут работать:

– в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.