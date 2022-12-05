В Калининградской области от гриппа привились почти 566 тысяч человек

В Калининградской области завершена прививочная кампания против гриппа. Всего привито 565 959 человек, в том числе 133 117 детей. Охват вакцинацией совокупного населения - 55,5 процентов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в области грипп лабораторно подтвержден у 55 заболевших и обратившихся за медицинской помощью с симптомами интоксикации и катаральными явлениями. Доля вирусов гриппа A H1N1 составляет 98,2 процента. В одном случае подтверждён грипп B. Среди заболевших – 31 ребенок.

В ведомстве отметили, что заболевшие не были привиты против гриппа, в основном из-за причины отказа.