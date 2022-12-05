План «Перехват» помог задержать угонщика «Оки» в Краснознаменске

В Краснознаменском районе вводили план «Перехват» после дерзкого угона «Оки».

Как сообщает пресс-служба УМВД, 45-летняя жительница поселка Весново лишилась машины, пока была в гостях. Женщина, услышав звук работающего двигателя, вышла во двор, однако авто уже уехало.

Полиция объявила план «Перехват». Уже вечером «Оку» нашли во дворе дома по улице Железнодорожной в поселке Железнодорожном. В ходе поквартирного обхода полицейские обнаружили компанию местных жителей, одним из которых оказался подозреваемый в угоне.

Сообщается, что ранее судимый 29-летний мужчина, прогуливаясь с приятелем по поселку, увидел автомобиль односельчанки. Он незаметно вошел в дом, нашел в прихожей куртку и похитил оттуда ключи, после чего отправился кататься.

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.