Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1.