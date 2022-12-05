Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.