В Калининграде безработный украл из квартиры технику на 135 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли крупную квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о краже имущества из квартиры по улице О. Кошевого. Заявитель пояснил, что после ухода знакомого из его квартиры пропали ноутбук и мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего безработного знакомого заявителя. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Воспользовавшись тем, что после распития спиртного хозяин квартиры уснул, гость похитил ноутбук и мобильник общей стоимостью 135 тысяч рублей.

Ноутбук, который злоумышленник оставил для собственного использования, был изъят. Телефон мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».