Калининградцы бросают машины на рельсах и блокируют движение нового трамвая № 3

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде в понедельник, 5 декабря, возобновил движение трамвай № 3, который ходит от Южного вокзала до Центрального парка через остров. Однако в движении были замечены сбои, т. к. проезду трамвая мешали припаркованные на рельсах автомобили.

В частности, речь идет об участке напротив Центрального парка. Там много лет горожане парковали автомобили, пока рельсы были недействующими. Теперь машины оставляют по привычке, и трамвай не может проехать.

В понедельник по меньшей мере три автомобиля мешали проезду трамвая. Фотографии нарушителей выложены в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

Отметим, в районе Центрального парка стоят знаки, запрещающие парковку на рельсах.

Напомним, еще в октябре глава администрации Калининграда говорила о том, что у Центрального парка эвакуируют припаркованные на рельсах машины.

Это было как раз связано с подготовкой к запуску трамвая по маршруту № 3.

Как отмечала Елена Дятлова, горожане должны отвыкать парковаться на рельсах.

- Для того чтобы трамвай мог разворачиваться, необходимо, чтобы на трамвайных рельсах не стояли машины. Это в том числе наша культура. Раньше это было местом стихийной парковки. Теперь необходимо, чтобы водители окончательно привыкли: ставить на трамвайных путях автотранспорт не нужно. Да, мы используем все методы, эвакуатор в том числе, - говорила Елена Дятлова.