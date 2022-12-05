В Калининграде наградили двух девочек, которые спасли тонущего второклассника

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественная церемония прошла в правительстве региона 5 декабря, в День добровольца. 15 жителей области были удостоены награды «Орден Дружбы», медалей МЧС России «За спасение погибающих на водах» и «За содружество во имя спасения», благодарностей от МЧС.

В частности, награды получили две ученицы кадетского класса Диана Короткая и Александра Макаренко. В Приморске они спасли второклассника, который вышел на неокрепший лед на реке и провалился в воду.

Из-за сильного течения мальчика стало затягивать под лед, самостоятельно выбраться он уже не мог. Тринадцатилетние девочки смогли вместе вытащить тонущего из полыньи, они переодели его в свои куртки и доставили в школу.

Ранее идею наградить школьниц поддержала и директор школы, и классный руководитель, и все ребята.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, также среди награжденных в этот день– люди разных профессий и возрастов: музыканты и представители бизнеса, поисковики и волонтеры-экскурсоводы, инспектор в области охраны окружающей среды, сотрудник полиции и добровольный пожарный, участники поисково-спасательного отряда «Запад».