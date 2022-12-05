Калининградские боксеры выиграли несколько медалей международного турнира

. Фото: Правительство Калининградской области

Соревнования «Янтарные перчатки» провели в 26-й раз на ринге зала «Созвездие», собрав сотню спортсменов из спортшкол и клубов Германии, Белоруссии и регионов России.

Турнир проводился в течение трех дней. Организаторы отметили, что международный статус обеспечили немецкие и белорусские спортсмены и специалисты. Так, из Германии привезли в Калининград нескольких рефери международной категории. Сборная Белоруссии выставила первые и вторые номера национальной сборной в нескольких возрастных категориях.

Как отметили в министерстве спорта региона, калининградские боксеры завоевали медали всех трех достоинств.

Одним из чемпионов стал многократный призер и победитель престижных всероссийских первенств Дмитрий Шефер из областного училища олимпийского резерва.