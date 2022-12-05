В Калининграде на ул. Нарвской оборудовали переход-лабиринт через ж/д пути

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Нарвской оборудовали пешеходный переход через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Конечно, приходится петлять слегка в лабиринте, но что поделаешь, таковы требования РЖД. Зато безопасно!», - отметили в мэрии.

Интересно, что весной встал вопрос безопасности и народная тропа-переход через пути была закрыта по требованию транспортной прокуратуры.

Проход тогда загородили глухим забором, который несколько раз проламывали местные жители, которые не хотели идти по другой стороне дороги.