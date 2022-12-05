ГИБДД предупреждает о гололедице на дорогах в Калининградской области

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В Калининградской области по данным Гидрометцентра во вторник ожидаются осадки. Учитывая отрицательную температуру, на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает ГИБДД региона.

«Выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», - говорят в ГИБДД.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге: перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас точно видит и пропускает.