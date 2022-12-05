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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:49

ГИБДД предупреждает о гололедице на дорогах в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области по данным Гидрометцентра во вторник ожидаются осадки. Учитывая отрицательную температуру, на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом предупреждает ГИБДД региона.

«Выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», - говорят в ГИБДД.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге: перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас точно видит и пропускает.