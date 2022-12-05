В Калининградской области за 4 дня прошли осмотр более 6 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

За четыре дня диспансерный осмотр прошли боле шести тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – акция была организована региональным министерством здравоохранения и проходила по субботам, 22 и 29 октября, 26 ноября и 3 декабря.

На медосмотр приглашали пациентов трудоспособного и старшего возраста, которые состоят на диспансерном наблюдении у врачей - кардиологов и неврологов.

В частности, в трех поликлинических подразделениях Городской больницы №2 Калининграда осмотр осуществляли 16 специалистов.

Пациенты с болезнями системы кровообращения по показаниям были направлены на эхокардиографию.

В общей сложности в течение четырех суббот диспансерный осмотр прошли 6 356 жителей Калининградской области.