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НовостиЗдоровье5 декабря 2022 18:31

В Калининградской области за 4 дня прошли осмотр более 6 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За четыре дня диспансерный осмотр прошли боле шести тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – акция была организована региональным министерством здравоохранения и проходила по субботам, 22 и 29 октября, 26 ноября и 3 декабря.

На медосмотр приглашали пациентов трудоспособного и старшего возраста, которые состоят на диспансерном наблюдении у врачей - кардиологов и неврологов.

В частности, в трех поликлинических подразделениях Городской больницы №2 Калининграда осмотр осуществляли 16 специалистов.

Пациенты с болезнями системы кровообращения по показаниям были направлены на эхокардиографию.

В общей сложности в течение четырех суббот диспансерный осмотр прошли 6 356 жителей Калининградской области.