В Калининграде театральный фестиваль «Башня» посетили 2 тысячи зрителей

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

В Калининградском областном драматическом театре с 29 ноября по 4 декабря проходил фестиваль «Башня», спектакли посетили порядка двух тысяч зрителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего было представлено 17 спектаклей от творческих коллективов из Калининграда, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Советска.

Половина показов была адресована детям. Они прошли на малой сцене.

В основную программу фестиваля вошли четыре спектакля от театральных групп из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Советска.

Были показаны и работы местных коллективов.