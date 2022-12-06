В Калининграде театральный фестиваль «Башня» посетили 2 тысячи зрителей

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Фото: Калининградский областной драмтеатр.
В Калининградском областном драматическом театре с 29 ноября по 4 декабря проходил фестиваль «Башня», спектакли посетили порядка двух тысяч зрителей.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего было представлено 17 спектаклей от творческих коллективов из Калининграда, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Советска.
Половина показов была адресована детям. Они прошли на малой сцене.
В основную программу фестиваля вошли четыре спектакля от театральных групп из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Советска.
Были показаны и работы местных коллективов.