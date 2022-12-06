В Гурьевском районе полиция обнаружила магазины, торгующие спиртным в ночное время

Сотрудники полиции провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие в Гурьевском районе. Одной из целей операции стало проверка торговых точек на предмет соблюдения ограничений на продажу спиртного в вечернее и ночное время.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в двух магазинах задокументированы факты продажи спиртосодержащей продукции в период запрета.

Кроме того, в рамках операции полицейские в пос. Добрино изъяли 180 килограммов свежей рыбы, которую местный житель перевозил в автомобиле без документов.

По всем перечисленным случаям проводится проверка.