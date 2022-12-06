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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:35

В Гурьевском районе полиция обнаружила магазины, торгующие спиртным в ночное время

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Сотрудники полиции провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие в Гурьевском районе. Одной из целей операции стало проверка торговых точек на предмет соблюдения ограничений на продажу спиртного в вечернее и ночное время.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в двух магазинах задокументированы факты продажи спиртосодержащей продукции в период запрета.

Кроме того, в рамках операции полицейские в пос. Добрино изъяли 180 килограммов свежей рыбы, которую местный житель перевозил в автомобиле без документов.

По всем перечисленным случаям проводится проверка.