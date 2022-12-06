Сотрудника нацпарка «Куршская коса» наградили медалью за спасение людей

. Фото: Правительство Калининградской области

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Куршская коса» Олег Калимуллин был награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Церемония состоялась в День добровольца, 5 декабря, в правительстве Калининградской области.

Как рассказал директор нацпарка Анатолий Калина, летом Олег спас нескольких отдыхающих на косе.

12 июля днем, в свой выходной, Олег перегонял по Куршскому заливу в Рыбачий катер – в связи с внезапно объявленным штормовым предупреждением.

«Олег увидел на воде двоих ребят с инструктором, обучавшим их искусству виндсерфинга. Погода грозила всем участникам серьезными последствиями. Олег достал из воды младшего ребенка и отвез его в Рыбачий, где передал родителям», - рассказал директор парка.

Но на этом приключения не закончились – в тот же день Олег Калимуллин спас еще двоих участников злополучной экспедиции.

За свое неравнодушие мужчина и был отмечен наградой.