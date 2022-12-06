В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 6 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 31 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на следующих улицах:

ул. А. Невского 78-108,90 (Гор. больница СМП)

наб. Петра Великого 1

ул. Марш. Баграмяна 4

ул. Красноярская 2-4,1-5

ул. Мариупольская 16-18,11-13

пр-кт Московский 42-46

ул. Ген. Буткова 2-8а,18а,32а,34,36

наб. Петра Великого 7

ул. Ген. Галицкого 50-52

ул. Молодой Гвардии 59

ул. Марш. Баграмяна 34

ул. Д. Донского 35а

ул. Бородинская 20,20а, 17 (д/с №14)

пр-кт Победы 18-22,24 (д/с №27),29-45

ул. Каштановая аллея 2,8-22а,5-11

ул. Д. Донского 36,40-46,50,35-49,49а,45,51

ул. Коломенская 2-8,5

ул. Марата 2-8а

ул. Велосипедная 10-14,1,7,9, 13

ул. Чекистов 58-120,109-141

ул. Каштановая аллея 158-172,174(д/с №20)

ул. Авторемонтная 1-9

ул. Ген. Захарова 20-38,15-33.

С 11:00 до 16:00 электричество отключено по следующим адресам:

пр-кт Победы 190,196-224,228,232,242-248,264/1,233-245, 251,251а,257,263,265,271, 273,279,281

пер. Лесная аллея 6,8,1-5

ул. Красносельская 71а-83

ул. Радистов 14-40,40(а-б) -44а,44(1/2),46-48а,54а-б,13-19,23-41,51-53,57

пер. Радистов 1-9

ул. Добролюбова 30,46,48,27-29,37

ул. Жуковского 2а-с,1а

ул. Менделеева 46а,52,62,66,66а,70,74,45

ул. Белинского 62.

Холодное водоснабжение с 12:30 до 15:00 будет отключено на ул. Книжная 1 (д/с №78), с 10:00 до 15:00 по адресу ул. Мореходная 3,

С 09:30 до 17:00 ул. Белостокская 2-20,3-25, ул. Гурьева 10-12а,5,27,29,33, ул. Полецкого 36-56,39-55.