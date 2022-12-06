В Правдинском районе отчим зверски избил 11-летнего ребенка, СК проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку после публикации в СМИ информации о жестоком избиении ребенка в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 декабря на одном из региональных порталов появилась публикация о том, что пьяный житель Правдинского района жестоко избил 11-летнего сына своей сожительницы. Также приведены сведения о том, что мужчина и ранее избивал ребенка и других детей сожительницы. Сообщается, что у женщины шестеро несовершеннолетних детей, которые воспитываются в ненадлежащих условиях, поскольку мать и ее сожитель злоупотребляют алкоголем.

Проверку проводит Гурьевский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР. В ходе проверки следователи детально выяснят все без исключения обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку.