Приключения со скидкой, eSIM и минуты вместо валюты: Tele2 продолжает развивать сервис для абонентов в Калининграде

Директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин.

В уходящем 2022 году оператор мобильной связи Tele2 не изменил себе. Компания вывела на рынок несколько новых интересных продуктов и продолжила развивать собственную сеть.

О том, что сегодня можно назвать точками опоры компании, на встрече с журналистами рассказал директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин.

- Еще лет 5 назад мы иногда копировали какие-то предложения других операторов. Сейчас мы сами запускаем продукты, которых нет ни у кого, и уже конкуренты нередко копируют нас в той или иной степени, - отметил руководитель филиала.

Одним из самых популярных и до сих пор эксклюзивных продуктов оператора стал «Маркет Tele2». Абоненты могут не просто копить неиспользованные минуты, SMS и гигабайты, но и продавать их. А деньги - зачислять в счет абонентской платы или приобретать на них дополнительные услуги.

- Минуты для наших абонентов уже стали валютой, которую можно обменять на просмотр фильма в онлайн-кинотеатре Wink, трафик в различных соцсетях, а также на скидки при покупке смартфонов Xiaomi, - рассказал Максим Замахин.

Среди тарифных планов Tele2 лидерство удерживает «Мой онлайн+». Это безлимитные разговоры внутри сети, 600 минут вызовов на номера остальных сотовых операторов в России и 40 Гб интернета, которые можно еще и удвоить.

По словам Максима Замахина, жители Калининградской области продолжают проявлять неподдельный интерес к новым форматам. Так, за год онлайн-продажи SIM-карт Tele2 в нашем регионе выросли на 53% (карту заказчику доставляет курьер), кроме того, жители стали интересоваться технологией eSIM. Tele2 стал первым оператором в нашей стране, кто предложил своим абонентам цифровой аналог «симки».

Компания также продолжает активно развивать сеть. С 2019 по 2022 год количество базовых станций оператора в нашей области увеличилось на 80%. При этом, по данным аналитического агентства Telecom Daily, темпы строительства станций у Tele2 заметно выше, чем у других участников рынка. В партнерстве с «Ростелекомом» оператор участвует в проекте по устранению цифрового неравенства, открывая доступ в интернет для жителей совсем небольших населенных пунктов.

Для тех, кто любит путешествовать по Калининградской области и активно отдыхать, Tele2 предложил «Гид по приключениям». Абонентам теперь доступны скидки на джип-тур на шлюзы Мазурского канала, зимний серфинг на Балтике и экскурсии на сыроварню замка Рагнит в Немане.

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