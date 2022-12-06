Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

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Мобильное приложение «Кубокот» разработано компанией «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома») и рассчитано на детей от 3 до 7 лет.

- Мы не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. Контент мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что «Кубокот» станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят, — отметил директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids «Развлечеба» (каналу принадлежат все права на использование образа персонажа). В приложении он озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки. Буквально объясняет все на лапках. Методологию приложения «Кубокот» разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Выполняя креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые родители могут распечатать и пройти вместе с ребенком. Кроме того, есть раздел с заданиями, которые помогут научиться самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.

В приложении также есть спецкурсы от настоящих звезд:

- спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Карякина;

- музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;

- спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу: Космические таксисты» и «Развлечеба». Возможности «Кубокота» доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам «Яндекс Плюс» с опцией «Детям».

Скачать приложение «Кубокот» и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке.

Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.

Участники проекта — компании «Ростелеком», НМГ и «Яндекс» — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения «Кубокот» соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

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