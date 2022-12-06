Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области был выявлен 41 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 2.