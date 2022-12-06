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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:10

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области был выявлен 41 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 2.