Кролик, елка и единорог: В Музее янтаря открыли бесплатную фотозону

. Фото: Калининградский Музей янтаря

В Музее янтаря открыли бесплатную фотозону, которая посвящена новогодним праздникам. Посетителей ждет кролик и единорог. В украшении дизайнер использовал елку, сочетание белого и серебряного цветов.

«Третий год подряд музей дает возможность всем своим гостям сделать фотографии в волшебных декорациях. В 2020 году их темой стала сказка «Хроники Нарнии», в прошлом году инсталляции были посвящены животным «янтарного леса»., - рассказали в пресс-службе музея.

Еще одна фотозона в декорациях сказки создана в выставочном зале «Янтарный Дом». Однако, попасть туда можно только по билету.

Бесплатная фотозона с кроликом будет работать с 6 декабря по 22 января.