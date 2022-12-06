В Светлом приставы арестовали имущество фабрики дверей, чтобы выплатить зарплату работникам

. Фото: Служба судебных приставов

В Светлом приставы арестовали и направят на реализацию имущество организации, накопившей задолженность перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Фабрика дверей задолжала работникам 1,4 млн рублей. Грузчики, операторы установок, подсобные рабочие, менеджеры и начальник отдела недополучили от 11 до 53 тысяч рублей. Наибольший долг работодатель накопил перед охранником — 97 тысяч рублей и электромонтером — 142 тысячи рублей.

Более тысячи новых дверей пока находятся на ответственном хранении у должника. После их реализации деньги будут направлены взыскателям.