Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 19 декабря

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 6 по 19 декабря фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;

На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;

На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;

На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;

Город Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;

Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».