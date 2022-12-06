Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 19 декабря

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 6 по 19 декабря фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;
На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;
На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;
Город Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;
Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».