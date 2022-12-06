В Гусеве задержали двух мужчин с килограммом «соли»

В Гусеве полиция и ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники в возрасте 34 и 33 лет получили на почте кофемашину, в которой находилось 1010 граммов синтетического наркотика «соль».

«Мужчины получали посылки с оптовыми партиями наркотиков, как правило, спрятанными в бытовой технике, самостоятельно расфасовывали и делали тайники-закладки», - рассказали в пресс-службе УМВД..

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.