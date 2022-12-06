В Калининграде построят новую улицу за 88 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде построят новую улицу - Генерала Лучинского, которая свяжет ул. Артиллерийскую и ул. Рассветную. На эти цели городские власти выделяют 88 млн рублей и ищут подрядчика, сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство будет разделено на два этапа: от ул. Артиллерийской до ул. Мариенко и от ул. Мариенко до ул. Закатной

За 200 дней, что отводят победителю аукциона, подрядчик должен возвести 650 метров новой дороги. Ширина проезжей части составит 7 метров, ширина тротуаров - 2,25 метров.

Также на улице предусмотрена 2,5-метровая велодорожка, которая будет располагаться ближе к дороге.