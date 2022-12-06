Погода на 7 декабря в Калининграде: до +4 градусов и сплошные дожди

В среду, 7 декабря, Калининград в полной мере ощутит на себе влияние циклона. Погода ожидается ненастной.

По данным портала rp5.ru, суммарно дожди будут идти около 17 часов – всю первую половину дня и немного во второй. Осадки при этом не будут обильными.

Температура воздуха останется положительной – термометры покажут +3...+4 градуса. Атмосферное давление будет постоянно снижаться: если ночью его значение составит 753 миллиметра ртутного столба, то к вечеру среды – 748.

После 17.00 синоптики ожидают усиление ветра до скорости 12 метров в секунду.