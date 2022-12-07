Жители Калининграда назвали самые желанные подарки, которые хотят получить на Новый год

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Калининградцы рассказали сервису SuperJob о том, какой подарок мечтают получить больше всего. На первом месте оказались деньги (18%). Отпуск столь же желанен, как и недвижимость (по 15% голосов). 8% хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об автомобиле мечтают 7%. О новом наряде или аксессуарах — 2% опрошенных. По 1% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (1%). Среди прочих желанных подарков — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Как показал опрос, мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.

В целом за два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль.