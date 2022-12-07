Калининградская область вошла в топ популярных направлений для зимних фотопрогулок

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, по данным зимних бронирований, составил рейтинг самых атмосферных городов зимы для путешествий и фотопрогулок.

Первым среди равных стал Санкт-Петербург с 14% от всех зимних бронирований. На втором месте - Москва, а на третьем - Казань (11% и 5% бронирований соответственно).

Десять атмосферных направлений для зимних фотопрогулок:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область 4109 р. / 4 ночи

2. Москва, Московская область 3968 р. / 4 ночи

3. Казань, Татарстан 4079 р. / 4 ночи

4. Калининград, Калининградская область 3069 р. / 5 ночей

5. Нижний Новгород, Нижегородская область 4539 р. / 3 ночи

6. Екатеринбург, Свердловская область 2862 р. / 3 ночи

7. Тула, Тульская область 4318 р. / 3 ночи

8. Петрозаводск, Карелия 5863 р. / 3 ночи

9. Суздаль, Владимирская область 10309 р. / 3 ночи

10. Ярославль, Ярославская область 4345 р. / 3 ночи