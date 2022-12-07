19-летняя калининградка едва не зарезала экс-бойфренда

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На 19-летнюю жительницу Калининграда завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Молодая калининградка ударила ножом бывшего возлюбленного, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл вечером 29 ноября в одном из домов по улице Коммунистической. Девушка выпивала с экс-бойфрендом в своей квартире. Когда между ними произошел конфликт, она схватилась за нож и вонзила в живот 18-летнего парня.

Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. На поножовщицу завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.