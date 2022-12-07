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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:22

Под Неманом скотокрад застрелил трех коров и двух телят

Злоумышленник задержан
Виктор Сергеев

В Неманском районе полицейские задержали подозреваемого в краже скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

47-летнего мужчину заставили в поле неподалеку от поселка Лунино рядом с тушами трёх коров и двух телят. Рядом находились незарегистрированное ружье и квадроцикл. По предварительной информации, злоумышленник застрелил животных, собираясь забрать туши и разделать мясо.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», следователи хотят поместить задержанного под арест.