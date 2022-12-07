В Калининградской области с начала 2022 года из оборота изъято 100 кг наркотиков

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С начала 2022 года в Калининградской области из незаконного оборота изъято 100 килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность 69 участников команд интернет-магазинов по продаже наркотических средств.

Также было перекрыто 8 каналов поступления наркотиков на территорию региона, выявлено 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и ликвидировано 8 притонов.