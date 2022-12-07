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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:36

После снегопада на улицы Калининграда вышли 440 дворников и 63 единицы техники

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

После снегопада на улицы Калининграда вышли 440 дворников и 63 единицы техники. Первым делом посыпают и чистят мосты и путепроводы, остановки, сообщает пресс-служба городской администрации.

«После 18 часов обещают снег, да и вообще синоптики сегодня не настроены одаривать калининградцев хорошими новостями. Также прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра до 12-17 м/с. Скорее всего, движение в городе будет затруднено, но коммунальщики постараются сделать все от них зависящее, чтобы нивелировать последствия стихии», - заявили в администрации Калининграда.

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