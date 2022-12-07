Керлингистки из Калининграда стали вице-чемпионками всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошел национальный турнир по керлингу среди юношей и девушек не старше 16 лет. Шесть призовых мест разыграли 32 команды из 16 субъектов РФ.

Среди 16 женских дружин второе место удалось занять воспитанницам калининградской муниципальной школы по зимним видам спорта. Квартет Анастасии Трофимовой, Софьи Корчагиной, Анастасии Абакумовой и Виталии Столбушкиной выиграл три встречи из пяти возможных и подтвердил статус одной из сильнейших команд своего поколения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уступив на старте сверстницам из Санкт-Петербурга 6:8, подопечные Алисы Мирошниченко победили сборную Краснодарского края 8:3 и две команды из Иркутской области со счетом 10:4 и 8:4.

В финале калининградским спортсменкам удалось вернуться в игру, проигрывая на старте практически недосягаемые 0:4. Сравняв счет, они лишь в дополнительном экстра-энде пропустили на первое место чемпионок из Ярославской области со счетом 7:8.