В Калининградской области запускается спортивный проект «Zа самбо»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области запускается новый спортивный проект «Zа самбо», нацеленный на массовое развитие этого единоборства. Общественный совет по реализации проекта возглавит губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Массовый спорт у нас в приоритете, а самбо как национальному виду спорта мы стараемся уделять большое внимание. С проектами развития и популяризации этого единоборства мы работаем достаточно давно и неплохо продвигаемся. Самбо как альтернативный урок физкультуры у нас много где представлено в школах, ребята неплохо выступают», – сказал Антон Алиханов.

По словам президента общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергея Елисеева, в ходе проекта они постараются дойти до каждого ребенка, чтобы научить детей элементам самбо на уроках физической культуры, познакомить их с историей этого вида спорта.

«Если детям понравится на уроке физкультуры наш вид спорта, то они смогут в этой же школе после уроков пойти заниматься в секцию самбо. И здесь акцент делается не только на спортивную составляющую, но и воспитательную, что дает детям прикоснуться к нашей истории и быть гражданами с большой буквы», – подчеркнул Сергей Елисеев.