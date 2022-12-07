В Калининграде безработный ограбил магазин постельного белья

В Калининграде полиция раскрыла ограбление магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Батальной. Злоумышленник похитил с прилавка комплект постельного белья за 4 тысячи рублей и скрылся.

Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже и задержали его. Злоумышленником оказался неработающий 34-летний местный житель. До задержания мужчина успел продать похищенное. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».