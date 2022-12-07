В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 декабря нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 7 декабря, в течение дня не будет электричества на 35 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на адресам:

ул. Киевская 17б, 19а, 19б, 22а

пер. Трамвайный 2-й 3, 4

б-р Л. Шевцовой 1, 1а, 1в, 2-20, 2а, 3-11, 7а

ул. У. Громовой 25а, 27-37, 40-50

ул. Каштановая аллея 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а, 4, 5а, 5б, 5в, 5г

ул. Коломенская 1-5, 10-12, 16

ул. А. Бровковича 1-13, 2а, 2б, 2в, 4-18

ул. Радищева 46, 50-70, 61-69, 68а

ул. Е. Колесникова 1-15, 2-4, 8-36

ул. Велосипедная дорога 8, 9, 12, 28, снт «Ромашка»

ул. Косогорная 19, 31

ул. Косм. Леонова 66а, 68-74

пр-кт Советский 91-97, 102

ул. Чекистов 10 (д/сад № 10)

ул. Каменная 11-19, 12-26

ул. С. Разина 34-36, 35-47

ул. К. Маркса 49, 57-63, 65 (школа № 4), 67-71, 98-100

ул. Коммунальная 19-27

ул. Каштановая аллея 56-62

С 11:00 до 16:00 электричество отключено по адресам:

ул. Краснознаменская 4-28, 11-23, 25-31

пер. Краснознаменский 2, 8

ул. Новинская 9-25, 12-20, 21-21а, 24-24а

ул. Возрождения 2-30, 3-33

ул. И. Земнухова 12-14, 14а, ст «Железнодо-рожник»

ул. Г. Щербакова 2-6, 10, 19-21, 24

ул. А. Орлова 7, 12, 16

пер. А. Орлова

ул. Войкова 3, 14

пер. Снайперский 9

ул. Левитана 1-7, 1а, 3а, 4а, 2-4, 8-10, 10а, 11-15, 35, 39б, 41, 45, 49-53

пер. Левитана 2-8, 8а

пер. Пархоменко 3, 4-6, 4а, 7-9

ул. Владивостокская 1, 2-6, 4а, 5-7, 10

ул. Станиславского 58, 59-63, 61а-в.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:00 до 18:00 часов по адресам: ул. Боткина 3, 4-8, ул. Рижская 14, ул. Клиническая 74 (областная клиническая больница).