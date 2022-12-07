В Калининграде ищут улицы для того, чтобы назвать их в честь Егорова и Катериничева

Владимир Егоров. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрацией Калининграда совместно с городским Советом депутатов и правительством региона рассматривается вопрос о присвоении улицам в городе имен в честь экс-губернатора Владимира Егорова и первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева. Также рассматривается возможность переноса улицы Горчакова, которая расположена на Сельме.

Об этом шла речь в мэрии Калининграда в среду, 7 декабря, на заседание комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.

- В зависимости от того, как сформируется окончательное предложение, как оно будет вынесено в комиссию по местному самоуправлению, мы будем этот вопрос рассматривать. Сейчас он рассматривается достаточно живо, не все просто... Но вместе с тем – люди залуженные, авторитетные, которые ушли из жизни, которых мы помним. Важно увековечить их память. Они многое сделали для города, - сказал председатель комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Юрий Саломохин.

На вопрос о том, будут ли именами Егорова и Катериничева названы улицы вместо уже существующих, он ответил так: «Не вместо существующих… Сегодня есть варианты – вновь образуемые улицы. Мы стараемся не переименовывать улицы. Но все будет зависеть от того, как отработает топонимическая комиссия, ее заседание планируется на 12 декабря».

При этом Юрий Саломохин сказал, что «возможно, это связано с улицей Горчакова на Сельме».

Значит ли это, что улицу Горчакова хотят переименовать – непонятно. Решение должна принять топонимическая комиссия города.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщала о том, что планируется присвоить имя адмирала Егорова одной из улиц в Калининграде. В 2023 году бюст Владимира Егорова будет установлен в городе Балтийске.

Отметим, сегодня имя Владимира Егорова носит Ясновская средняя общеобразовательная школа Славского района.