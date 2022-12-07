В 2022 году 247 жителей области переехали из аварийного жилья в новые квартиры

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В 2022 году в Калининградской области расселили 247 «аварийщиков». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители аварийного жилфонда, признанного таковым до 2017 года, получают квартиры по федеральному и региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и национальному проекту «Жилье и городская среда».

С 2019-го по 2024 год подлежат расселению здания, в которых проживали 3148 человек на 48,45 тысячи квадратных метров. В настоящий момент 1919 человек уже получили квартиры.

«На ускоренное завершение программы по расселению аварийщиков сейчас предусмотрено более 1,2 млрд рублей. По плану оставшиеся 1229 человек получат новое жилье до 1 сентября 2024 года», – сказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.