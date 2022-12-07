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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:34

Пьяный калининградец угнал «Тойоту» и вылетел в кювет

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы
Виктор Сергеев

В Нестеровском районе полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

23-летний житель поселка Пригородное выпивал со знакомым, а когда тот уснул, решил покататься на его «Тойоте». Однако когда он выезжал с территории заправки, не справился с управлением и вылетел в кювет. Выбравшись из машины, мужчина скрылся на первом рейсовом автобусе в Калининград.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы сроком до 5 лет.