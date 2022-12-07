Сел за руль пьяный, убил детей: Власти решают, за что можно лишить звания «Почетный гражданин Калининграда»

Власти утверждают новую редакцию Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда». В среду, 7 декабря, на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике предложили внести поправку о том, что почетного звания можно лишить. В прежней редакции говорилось, что звание не может быть отозвано. Но это посчитали неправильным.

- Если возникнут обстоятельства непреодолимой силы. Когда человек привлекается к ответственности или что-то, тогда на основании представленных документов мы будем выносить [вопрос о лишении звания] на рассмотрение городского совета, с голосованием, - пояснил замглавы администрации города Алексей Силанов.

- Жизненные ситуации различные бывают, - подтвердил председатель комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Юрий Саломохин. - Но это исключительно крайняя мера. Конечно, за нарушение правил дорожного движения и штраф в 250 рублей, никто звания «Почетный гражданин Калининграда» лишать не будет.

При этом председатель сказал, за какие правонарушения могут лишить почетного звания.

- За насильственные действия, особенно в отношении детей, и другие преступления, соизмеримые с уровнем морали – да. Сел за руль пьяный, убил детей и маму. Мы должны его оставить почетным гражданином? Наверное, нет. Конкретный подход нужен к каждому случаю.

На заседании комиссии также сказали, что наличие судимости и увольнение по статье тоже может стать причиной лишения звания.

Вопрос был вынесен на заседание городского Совета депутатов.

В 2022 году городской Совет депутатов Калининграда выбрал в качестве почетного гражданина директора школы № 2 Нину Саблину.

Годом ранее были выбраны директор Калининградской централизованной библиотечной системы Елена Александронец и ветеран Великой Отечественной войны Мария Биденко.

Всего же в списке почетных граждан Калининграда больше 50 человек. Среди них патриарх Кирилл, писатель Евгений Гришковец, певец Олег Газманов, ветераны, участники штурма Кёнигсберга и др.