Алиханов передал мобилизованным калининградцам теплую одежду и обувь

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов передал в воинские части региона первые партии осенне-зимнего обмундирования, купленного за счет областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего до конца декабря мобилизованным из Калининградской области направят пять тысяч таких комплектов в дополнение к основным средствам обеспечения. В комплекты включены зимние и осенние костюмы, обувь, термобелье, влагозащитная экипировка, спальные мешки.

«Мы уже передавали в воинские части технику, аптечки. Сейчас в дополнение направляем обмундирование, чтобы наши ребята ни в чем не нуждались, были всем обеспечены по высшему разряду. Делаем все, что в наших силах на гражданской службе, чтобы военнослужащие эффективно, быстро, с минимальными потерями достигали тех задач, которые поставил президент», – заявил Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что на обеспечение мобилизованных из областного бюджета выделили 250 миллионов рублей. Еще 54 млн решили выделить из бюджета Калининграда.